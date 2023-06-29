В сборной Венгрии объяснили, почему их команда не будет играть с Россией товарищеский матч

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо объяснил, почему национальная команда Венгрии не сможет сыграть с Россией в товарищеском матче.

«У нас есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с РФС. На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА — матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи. Поэтому, согласно нашему календарю, мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», — приводит слова Герго Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.