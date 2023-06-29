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Сегодня, 11:10

В сборной Венгрии объяснили, почему их команда не будет играть с Россией товарищеский матч

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо объяснил, почему национальная команда Венгрии не сможет сыграть с Россией в товарищеском матче.

«У нас есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с РФС. На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА — матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи. Поэтому, согласно нашему календарю, мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», — приводит слова Герго Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-29-v-sbornoy-vengrii-obyasnili-pochemu-ikh-komanda-ne-budet-igrat-s-rossiyey-tovarishcheskiy-match
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