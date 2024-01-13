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Сегодня, 11:47

Баринов считает сборную Сербии суперсоперником для российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что сборная Сербии по футболу является хорошим соперником для команды России, так как в ней собраны игроки топ-уровня.

«Соперник — супер! Главное, чтобы все получилось и никто не отказался с нами играть. Это хороший соперник, участник чемпионата мира, футболисты топовые, поэтому будет супер. Там много футболистов хорошего уровня из европейских команд, будет интересно», — приводит слова Баринова ТАСС.

Сборная России по футболу с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0). В марте 2024 года россияне должны сыграть против Сербии.

Источник: https://tass.ru/sport/19722181
Дмитрий Баринов
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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