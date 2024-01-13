Баринов считает сборную Сербии суперсоперником для российских футболистов

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что сборная Сербии по футболу является хорошим соперником для команды России, так как в ней собраны игроки топ-уровня.

«Соперник — супер! Главное, чтобы все получилось и никто не отказался с нами играть. Это хороший соперник, участник чемпионата мира, футболисты топовые, поэтому будет супер. Там много футболистов хорошего уровня из европейских команд, будет интересно», — приводит слова Баринова ТАСС.

Сборная России по футболу с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0). В марте 2024 года россияне должны сыграть против Сербии.