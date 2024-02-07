Митрофанов: «Чеферин позитивно и тепло относится к России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении президента УЕФА Александера Чеферина к России.

«Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», — сказал Митрофанов «СЭ».

28 января Чеферин заявил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча Россия — Сербия.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.