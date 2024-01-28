Чеферин — о матче между сборными России и Сербии: «Почему это проблема, если люди хотят играть в футбол?»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Он отметил, что не видит проблемы в этой встрече.

Игра должна пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

«Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом помещении. По закону мы ничего сделать не можем. Почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди хотят играть в футбол?» — цитирует Чеферина The Guardian.

По его словам, в Словении даже не знают о запланированном матче сборных России и Сербии.

«Этот матч никого не волнует. Если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал. В Словении, например, людей не волнуют вещи, на которые часто указывает английская политика и ведущие СМИ», — добавил президент УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.

В рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций Россия занимает 29-е место. Сербия располагается на 19-й строчке.