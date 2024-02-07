Митрофанов о матче с Сербией: «Это было самое быстрое согласование со стороны УЕФА»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о реакции УЕФА на организацию товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«На моей памяти это было самое быстрое согласование матча со стороны УЕФА. Впрочем, и проверять было нечего: две сборные УЕФА обратились в организацию для проведения игры на территории УЕФА. Что тут думать? Согласились. Босния и Герцеговина? Там иной случай. Босния сама была инициатором матча, мы вели переговоры и устно договорились, но не успели подписать соглашение. Поэтому и обращения в УЕФА не было.

Уверен, что после встречи с Сербией еще большее количество стран поменяет свою точку зрения относительно возможности проведения игр. Матчи в России — это безопасно, мы умеем их организовывать на высочайшем уровне. К инфраструктуре, мне кажется, ни у кого не должно быть никаких вопросов: ни к транспортной, ни к отельной, а тем более к стадионной. Уверен, все пройдет на высоком уровне", — сказал Митрофанов «СЭ».

В последнем товарищеском матче против сборной Кубы в ноябре Россия победила со счетом 8:0. Следующая игра с участием российской команды против сборной Сербии пройдет в Москве 21 марта.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.

28 января президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча Россия — Сербия.