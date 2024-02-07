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Сегодня, 08:40

Митрофанов: «Никакого решения по Азии исполком РФС не принимал»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Некорректно говорить, что решение по Азии принято. На самом деле, никакого решения по Азии исполком РФС не принимал.

Я расскажу, как проходило обсуждение этой темы. В начале члены исполкома констатировали: мы являемся членом УЕФА, ведем переговоры с УЕФА и ФИФА о возобновлении нашего участия в международных соревнованиях.

Да, одна из опций — выход из состава УЕФА с целью перехода в другую конфедерацию. Она у нас сохраняется. Мы вели и продолжаем вести диалог с азиатскими партнерами. Но вопрос на исполкоме звучал так: выходим из состава УЕФА или не выходим?", — сказал Митрофанов «СЭ».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.

Максим Митрофанов. «УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

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