В РФС надеются, что сборная России найдет соперников на октябрьский сбор

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о поиске соперников для сборной России на октябрьский сбор.

«Наметки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий. РФС хотел бы и там, и там», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Пауза на матчи сборных запланирована на 9-17 октября.

7 сентября сборная России сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1). Команды проведут еще один матч 11 сентября. 12 сентября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара.