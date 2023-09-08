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Сегодня, 10:51

В РФС рассказали, что в матче сборных России и Катара будет разрешено неограниченное количество замен

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Катара.

Митрофанова спросили о количестве замен, которые можно будет сделать в игре.

«Сколько угодно. У нас была задача посмотреть ближайший резерв сборной. Будет вторая игра, после которой будем анализировать, что получалось, а что — нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Сборная России сыграет с Катаром во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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