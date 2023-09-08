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Сегодня, 11:41

В РФС объяснили причину невключения сентябрьских матчей сборной России в рейтинг ФИФА

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта.
Фото РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему матчи сборной России с Катаром и олимпийской сборной Египта не идут в зачет рейтинга ФИФА.

«Встречи проводятся не по правилам официальных товарищеских матчей, а по правилам тренировочных игр, с большим количеством замен», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

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Сборная России в Суэце сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1). Второй матч пройдет 11 сентября.

12 сентября сборная России проведет выездной матч против Катара. Российская команда сыграет разными составами.

Источник: https://tass.ru/sport/18682981
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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