Сорокин: «Весной у сборной России будет соперник. Брошены все силы, чтобы он был достойный»

Советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном сопернике сборной России в марте 2024 года.

«Ведется большая работа всех сотрудников РФС, которые связаны с этой деятельностью. Весной у сборной России будет соперник. А какой — не могу сказать. Европейская сборная? Континент не могу назвать. Но брошены все силы, чтобы соперник был достойный. Чтобы было интересно и нашим игрокам, и любителям футбола», — сказал Сорокин «СЭ».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

20 ноября сборная России дома разгромила Кубу (8:0).