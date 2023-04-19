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Сегодня, 14:39

В Киргизии считают, что турнир ЦАФА не потеряет зрелищность из-за отсутствия сборной России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев в комментарии для «СЭ» высказался о турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Сборная России отказалась от участия в соревнованиях.

«От отсутствия сборной России на турнире ЦАФА зрелищность он ни в коем случае не потеряет. В нашем центральноазиатском регионе есть достаточно сильные команды: и сборная Ирана, и Узбекистана, и Таджикистана. Нам всегда интересно соревноваться с любым соперником, это я говорю от имени Футбольного союза Киргизии. Это лишняя возможность проверить свои силы, выявить свои слабые стороны. Даже если турнир ограничится только шестью странами-членами ЦАФА, он не перестанет быть интересным», — сказал Букуев «СЭ».

Турнир ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Афганистана.

Футбол
Сборная России по футболу
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