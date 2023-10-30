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Сегодня, 10:14

В Федерации футбола Бразилии рассказали о переговорах по товарищескому матчу со сборной России

Алина Савинова
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Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной страны с Россией.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено. Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», — цитирует Пайву Sport24.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Ранее в СМИ появилась информация, что товарищеские матчи против России в 2024 году готовы сыграть сборные Сенегала, Танзании, Судана, Сейшельских островов и Занзибара.

Источник: https://sport24.ru/football/news-591511-v-federatsii-futbola-brazilii-rasskazali-o-peregovorakh-po-tovarishcheskomu-matchu-s-rossiyey
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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