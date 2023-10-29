Сербский специалист Миодраг Божович, тренировавший московское «Динамо», высказался о сложившейся ситуации в российском футболе.

«Есть страны, которые хотели бы сыграть, но не могут из-за запрета политики. Россия все равно должна играть с любыми странами. Футболистам нужна игровая практика. Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара. Там тоже люди! РФС правильно делает, что ищет варианты для сборной. Все равно все знают, что сборная России жива, а не умерла», — цитирует Божовича Sport24.

Сборная России по футболу провела в 2023 году 7 товарищеских матчей, одержала 2 победы, потерпела 1 поражение, в 4 встречах зафиксирован ничейный результат. Соперниками россиян были команды Ирана, Ирака, Египта (до 23 лет), Катара, Камеруна и Кении.