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Сегодня, 10:31

Смолов полагает, что сборная России не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов предположил, сыграет ли сборная России на чемпионате мира в 2026 году.

«Честно, думаю, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет (не сыграет. — Прим. «СЭ»)», — приводит «РБ Спорт» слова Смолова.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Матчи состоятся в 16 городах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fedor-smolov-sbornaya-rossii-ne-sy-graet-na-chm-2026/
Федор Смолов
Сборная России по футболу
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