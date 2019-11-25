Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Ургант отреагировал на оскорбления Дзюбы

18:01
Теги:

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант отреагировал на оскорбления форварда Артема Дзюбы в матче сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (0:5). Он отметил, что подобные вещи не принято кричать во время игр национальной команды.

После матча форвард не подошел к болельщикам. Дзюба провел на поле 90 минут, но не смог отличиться и побороться за звание лучшего бомбардира отбора. Во время игры некоторые болельщики оскорбляли Дзюбу, но были и те, кто поддерживал. Остальные футболисты к фанатам после окончания матча подошли.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир