Ургант отреагировал на оскорбления Дзюбы

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант отреагировал на оскорбления форварда Артема Дзюбы в матче сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (0:5). Он отметил, что подобные вещи не принято кричать во время игр национальной команды.

После матча форвард не подошел к болельщикам. Дзюба провел на поле 90 минут, но не смог отличиться и побороться за звание лучшего бомбардира отбора. Во время игры некоторые болельщики оскорбляли Дзюбу, но были и те, кто поддерживал. Остальные футболисты к фанатам после окончания матча подошли.

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