Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Болельщики в Сан-Марино кричат «Дзюба — лучший!»

00:18
Артем Дзюба.Болельщики на матче Сан-Марино — Россия оскорбляют Дзюбу

Российские болельщики на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле кричат в адрес капитана национальной команды «Дзюба — лучший!». Форвард «Зенита» Артем Дзюба? появился на поле с первых минут.

Стоит отметить, что ранее фанаты скандировали в адрес нападающего оскорбления. Некоторые нецензурные кричалки попали в эфир трансляции.

Сан-Марино — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир