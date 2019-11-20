Российские болельщики на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле кричат в адрес капитана национальной команды «Дзюба — лучший!». Форвард «Зенита» Артем Дзюба? появился на поле с первых минут.

Стоит отметить, что ранее фанаты скандировали в адрес нападающего оскорбления. Некоторые нецензурные кричалки попали в эфир трансляции.

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