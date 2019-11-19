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Болельщики на матче Сан-Марино — Россия оскорбляют Дзюбу

23:28
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские болельщики на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле скандируют оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. Форвард «Зенита» вышел на поле с первых минут.

Фанаты скандируют нецензурные кричалки, ненормативная лексика попадает в эфир трансляции.

Сан-Марино — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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