Болельщики на матче Сан-Марино — Россия оскорбляют Дзюбу
23:28
Российские болельщики на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле скандируют оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. Форвард «Зенита» вышел на поле с первых минут.
Фанаты скандируют нецензурные кричалки, ненормативная лексика попадает в эфир трансляции.
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