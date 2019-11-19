Российские болельщики на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле скандируют оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. Форвард «Зенита» вышел на поле с первых минут.

Фанаты скандируют нецензурные кричалки, ненормативная лексика попадает в эфир трансляции.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира