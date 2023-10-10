УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные, сообщает РИА Новости.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян.