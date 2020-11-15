Тяжелый дебют Семака в сборной России: болезненное поражение от вице-чемпионов мира
Сегодня, 15 ноября, исполнилось 23 года дебютному матчу Сергея Семака в сборной России. 21-летний хавбек вышел на замену в ответном стыковом матче за место на чемпионате мира-1998 против Италии. На 66-й минуте при счете 0:1 главный тренер сборной Борис Игнатьев выпустил Семака вместо Владислава Радимова. За оставшееся время счет не изменился. В первой встрече россияне сыграли вничью (1:1) и в результате не попали на ЧМ во Францию.
Впоследствии Семак поиграл за сборную при Анатолии Бышовце, Олеге Романцеве, Валерии Газзаеве, Юрии Семине, Александре Бородюке и Гусе Хиддинке. Под руководством Романцева съездил на ЧМ-2002, но на поле не появился. Хиддинк вернул его в сборную незадолго до старта Евро-2008, спустя два года после предыдущего вызова.
Семак поехал на Евро в качестве капитана и сыграл одну из ключевых ролей в завоевании командой бронзовых наград.
Последний матч за сборную Семак отыграл 3 марта 2010 года в заключительной игре Хиддинка (1:1 с Венгрией). Пришедший на смену Хиддинку Дик Адвокат не приглашал футболиста, а в 2013 году Семак завершил карьеру. С 2014 по 2016 год входил в тренерский штаб сборной при Фабио Капелло и Леониде Слуцком, которому помогал, в частности, на Евро-2016. С 2018 года Семак возглавляет «Зенит».
Всего на счету Семака 65 матчей и 4 гола в составе сборной России (17 игр в качестве капитана).
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