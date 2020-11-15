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Турция — Россия: Юндер вывел хозяев вперед

20:32
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Нападающий сборной Турции Дженгиз Юндер забил гол в первом тайме матча Лиги наций против России. Он вывел хозяев вперед — 2:1.

Россияне потеряли мяч на своей половине под прессингом. Турки провели неплохую комбинацию и вывели Юндера на удар из пределов штрафной. Мяч после удара нападающего от штанги влетел в ворота.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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