Турция — Россия: Юндер вывел хозяев вперед
Нападающий сборной Турции Дженгиз Юндер забил гол в первом тайме матча Лиги наций против России. Он вывел хозяев вперед — 2:1.
Россияне потеряли мяч на своей половине под прессингом. Турки провели неплохую комбинацию и вывели Юндера на удар из пределов штрафной. Мяч после удара нападающего от штанги влетел в ворота.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.