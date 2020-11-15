Турция — Россия: Караман сравнял счет
Нападающий сборной Турции Кенан Караман отличился в первом тайме матча Лиги наций протий России. Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.
Кенан принял мяч в штрафной, сделал скидку налево и на ближней штанге головой в падении забил.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.