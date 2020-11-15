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Турция — Россия: Караман сравнял счет

20:26
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Нападающий сборной Турции Кенан Караман отличился в первом тайме матча Лиги наций протий России. Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

Кенан принял мяч в штрафной, сделал скидку налево и на ближней штанге головой в падении забил.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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