Кафанов: «Гильерме как был, так и остается кандидатом в сборную России»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в текущем сезоне.

«У нас был разговор с Гильерме. Он получил икроножную травму на тренировке. В матче с ЦСКА он не усугубил. Мы просто говорили о том, что ему надо менять программу подготовки к тренировкам. Надо готовить мышцы по-другому. Перед каждой тренировкой ему нужно минут за 40-50 идти в зал, чтобы готовить мышцы. Но все осталось так же, как и было. Гильерме остается кандидатом в сборную», — сказал Кафанов «СЭ».

В нынешнем сезоне 36-летний Гильерме провел 5 матчей за «Локомотив» и пропустил 5 голов.На счету вратаря 19 игр в составе сборной России.