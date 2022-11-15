Сафонов и Зиньковский не полетят со сборной России на матч с Таджикистаном из-за проблем со здоровьем

Вратарь Матвей Сафонов («Краснодар») и полузащитник Антон Зиньковский («Спартак») покинули базу сборной России в Новогорске из-за проблем со здоровьем.

Оба футболиста не смогут полететь с командой на товарищеский матч против Таджикистана.

«Матвей Сафонов в матче РПЛ с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом «Краснодара» Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления», — приводит официальный сайт РФС слова старшего врача национальной команды Владимира Хайтина.

Сафонов пропустит матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном. Зиньковский останется в Москве из-за простудного заболевания, он будет находиться под наблюдением врача «Спартака». Решение об участии футболиста в матче с Узбекистаном будет принято позднее.

Сборная России сыграет против Таджикистана в Душанбе 17 ноября. Игра против Узбекистана запланирована на 20 ноября и пройдет в Ташкенте.