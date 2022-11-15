Кафанов: «Худякову надо было дать отдохнуть раньше. Но он играл, где ошибался»
Кафанов высказался о прогрессе голкипера «Локомотива» Худякова
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о прогрессе голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.
— Как оцените игру Худякова в этом сезоне?
— Пока Худяков набивает шишки. Команда теряет очки, но хорошо, что ему дают возможность набираться опыта. Не в каждой команде такое бы позволили. А ему дают набираться опыта.
— Поражения «Локомотива» могли сказаться на психологическом состоянии Худякова?
— Конечно. Мне кажется, надо было дать отдохнуть ему раньше. Но его все равно ставили на игры, где он ошибался. Сейчас он отдохнул. Вышел на матч после перерыва совсем другим, взрослым.
Новости