Кафанов: «Худякову надо было дать отдохнуть раньше. Но он играл, где ошибался»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о прогрессе голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.

— Как оцените игру Худякова в этом сезоне?

— Пока Худяков набивает шишки. Команда теряет очки, но хорошо, что ему дают возможность набираться опыта. Не в каждой команде такое бы позволили. А ему дают набираться опыта.

— Поражения «Локомотива» могли сказаться на психологическом состоянии Худякова?

— Конечно. Мне кажется, надо было дать отдохнуть ему раньше. Но его все равно ставили на игры, где он ошибался. Сейчас он отдохнул. Вышел на матч после перерыва совсем другим, взрослым.