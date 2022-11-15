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Сегодня, 13:35

Кафанов: «Худякову надо было дать отдохнуть раньше. Но он играл, где ошибался»

Кафанов высказался о прогрессе голкипера «Локомотива» Худякова
Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о прогрессе голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.

— Как оцените игру Худякова в этом сезоне?

— Пока Худяков набивает шишки. Команда теряет очки, но хорошо, что ему дают возможность набираться опыта. Не в каждой команде такое бы позволили. А ему дают набираться опыта.

— Поражения «Локомотива» могли сказаться на психологическом состоянии Худякова?

— Конечно. Мне кажется, надо было дать отдохнуть ему раньше. Но его все равно ставили на игры, где он ошибался. Сейчас он отдохнул. Вышел на матч после перерыва совсем другим, взрослым.

Даниил Худяков
Виталий Кафанов
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