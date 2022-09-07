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7 сентября, 10:55

Онопко: «Матч с Боснией и Герцеговиной? Разговариваем со всеми, кто желает играть против России»

Онопко прокомментировал информацию о возможном проведении матча против Боснии и Герцеговины
Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча против сборной Боснии и Герцеговины, о чем ранее сообщил «СЭ».

— Есть информация, что сборная России может сыграть товарищеский матч против Боснии и Герцеговины. Пишут, что ведутся переговоры.

— Этим занимается Российский футбольный союз. Конечно, переговоры ведутся. Разговариваем со всеми, кто желает играть против сборной России.

— Босния и Герцеговина — потенциальный соперник?

— У меня такой информации нет. Нормальная и рабочая обстановка, когда ведутся переговоры с федерацией.

Ранее стало известно, что товарищеский матч России с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. С Ираном национальная сборная встретится в ноябре. О месте и точном времени проведения встречи будет сообщено позже.

Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу
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