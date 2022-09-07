Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 10:59

Колосков о товарищеских матчах сборной: «Санкции есть, но они не вечны. Национальная команда должна существовать»

Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.

«Сборная должна существовать! Было бы ошибкой, если бы мы приостановили действия национальной команды. Игроки должны чувствовать внимание со стороны тренерского штаба. Санкции есть, но они не вечны. И нужно быть готовым к тому, чтобы выступать», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее стало известно, что товарищеский матч России с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. С Ираном национальная сборная встретится в ноябре. О месте и точном времени проведения встречи будет сообщено позже.

Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
4
1
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онопко: «Матч с Боснией и Герцеговиной? Разговариваем со всеми, кто желает играть против России»

Сборная России объявила расширенный состав на матч с Киргизией
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости