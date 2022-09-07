Семин поддержал идею проведения товарищеских матчей сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что национальная команда проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.

«Товарищеские игры нужны. Сейчас используются те возможности, которые нам доступны на сегодняшний день. Инициатива хорошая», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 7 сентября, Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что 24 сентября сборная России проведет выездной товарищеский матч против команды Киргизии. Также стало известно, что в ноябре у россиян будет еще одна выездная игра против Ирана, точная дата проведения которой будет объявлена позднее.

В данный момент РФС ведет переговоры об организации домашнего товарищеского матча этой осенью. По информации «СЭ», соперником сборной России может стать команда Боснии и Герцеговины, а игру планируется провести в ноябре.