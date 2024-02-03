Тренер сборной Казахстана сообщил об отсутствии информации о возможном матче с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче против сборной России в июне.

Ранее об этом сообщил matchtv.ru.

«Мы ищем соперников для товарищеских матчей в июне. Но мне ничего неизвестно о возможном матче со сборной России. Все-таки подбор соперников — это компетенция федерации. Конечно, Федерация футбола Казахстана согласовывает со мной соперника, но когда есть конкретика. Насчет возможного матча со сборной России ничего не знаю», — сказал Адиев «СЭ».

В последнем товарищеском матче против сборной Кубы в ноябре Россия победила со счетом 8:0. Следующая игра с участием российской команды против сборной Сербии пройдет в Москве 21 марта.