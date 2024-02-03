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3 февраля, 01:45

Непомнящий: «Вижу, как Карпин растет и прибавляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий поздравил Валерия Карпина с 55-летием.

«В первую очередь хотел бы пожелать Валерию здоровья: в тренерском деле это важный аспект. Семейного благополучия, творческих успехов. Пусть он ищет и находит. Ну и самое главное — оставаться самим собой.

Я наблюдал за ним с самого начала его тренерской карьеры, мы с ним пересекались, и он даже помогал мне. Скажу так: начинал он с большими амбициями и, простите, с большим обломом. Прошло какое-то время, и он понял, что тренерское дело является довольно серьезным и овладеть им непросто, даже обладая для этого всеми качествами. Сейчас я вижу, как он растет и прибавляет, как он четко и твердо стоит на своей позиции, и, как мне кажется, приход в национальную сборную помог ему вырасти. Он стал слышать игроков, а они, в свою очередь, понимают его», — цитирует RT Непомнящего.

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1267385-nepomnyaschii-karpin-trener
Валерий Карпин
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная России по футболу
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