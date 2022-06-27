Тренер Билялетдинов считает, что Кудряшов мог бы еще сыграть за сборную

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Повлияло ли решение ФИФА на его уход? Не знаю. Здесь играет роль вкус тренера сборной и потребность в нем конкретно. Тут можно только гадать или же просто ждать. Можно и силу возраста приписать, что физические данные уже не те, которые требуются в сборной, не знаю. Есть усредненные возрастные данные, когда истощается ресурс, теряются физические кондиции, падает скорость, а там уже все последовательно. Кудряшов — крепкий парень, по футбольному очень образованный, опытный. Мне кажется, мог бы еще играть», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» сообщил, что завершает карьеру в сборной России.