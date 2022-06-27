Комбаров прокомментировал решение Кудряшова завершить карьеру в сборной России

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал завершение карьеры Федора Кудряшова в составе национальной команды.

«Наверное, пришло его время завершать карьеру в сборной, он понял, что уже хватит. Тем более в последнее время нашу сборную везде заблокировали, а возраст у него тем более не маленький. Играл бы дальше, если бы не отстранение? Возможно, он продолжил бы. Я с ним давно не общался, не знаю какое у него желание играть в футбол, какая мотивация», — приводит слова Комбарова Metaratings.ru.

Также экс-игрок сборной России считает, что Кудряшов хорошо себя проявил на ЧМ-2018.

«В 2018 году, дома, на чемпионате мира он себя хорошо показал, и сборная добилась хорошего результата. Сейчас была возможность сыграть ещё раз на чемпионате мира, но нас отстранили», — сказал Комбаров.

35-летний россиянин дебютировал в сборной России в 2016 году и провел 48 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Сборная России в марте 2022 года должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) не была допущена до участия в отборочных играх.