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Самедов считает, что Кудряшов не завершил бы карьеру в сборной, если бы не отстранение России

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Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на то, что защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Отличное выступление в сборной России, хорошая карьера. Хочу пожелать ему всего наилучшего, он настоящий боец, отличный парень просто. Все сейчас понимают ситуацию, сборной играть негде. Я думаю, если бы не было отстранения, он мог бы дальше играть в сборной России, это очень качественный и классный защитник, который может сыграть на фланге и в центре обороны. Кудряшов очень умный, тактический грамотный игрок», — цитирует Самедова Metaratings.ru.

35-летний россиянин дебютировал в национальной команде в 2016 году и провел 48 матчей, забил 1 гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/samedov-schitaet-chto-kudryashov-prodolzhil-by-vystupat-za-sbornuyu-rossii-esli-by-ne-otstranenie-ot-1299153/
Александр Самедов
Федор Кудряшов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Антальяспор
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Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России
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