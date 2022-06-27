Самедов считает, что Кудряшов не завершил бы карьеру в сборной, если бы не отстранение России

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на то, что защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Отличное выступление в сборной России, хорошая карьера. Хочу пожелать ему всего наилучшего, он настоящий боец, отличный парень просто. Все сейчас понимают ситуацию, сборной играть негде. Я думаю, если бы не было отстранения, он мог бы дальше играть в сборной России, это очень качественный и классный защитник, который может сыграть на фланге и в центре обороны. Кудряшов очень умный, тактический грамотный игрок», — цитирует Самедова Metaratings.ru.

35-летний россиянин дебютировал в национальной команде в 2016 году и провел 48 матчей, забил 1 гол.