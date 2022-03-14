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Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»

Гурцкая считает, что сборная необходима для стимулирования игроков продолжать развиваться
Сергей Федоров
Корреспондент
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Агент Тимур Гурцкая считает, что сборная России должна проводить товарищеские матчи, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Сборная нужна, чтобы хотя бы стимулировать игроков. Даже для товарищеских матчей. Может быть, с молодежкой играть или против клубов. Пусть это будет шоу-матч, но нужно выделять 20 игроков в сборную», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.

Сборная России проведет сбор с 21 по 27 марта.

Футбол
Сборная России по футболу
Тимур Гурцкая
УЕФА
ФИФА
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