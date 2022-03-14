Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»

Агент Тимур Гурцкая считает, что сборная России должна проводить товарищеские матчи, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Сборная нужна, чтобы хотя бы стимулировать игроков. Даже для товарищеских матчей. Может быть, с молодежкой играть или против клубов. Пусть это будет шоу-матч, но нужно выделять 20 игроков в сборную», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.

Сборная России проведет сбор с 21 по 27 марта.