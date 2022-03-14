Жена Карпина рассказала, что тренер сборной считает Дзюбу хорошим футболистом

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина.

В нем Дарья рассказала, что ее муж называл форварда «Зенита» хорошим футболистом и отметила, что у нее нет негатива к игроку.

«У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, честно говоря, потому что лично с ним даже не знакома. Мы действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной: еще тогда, когда Дзюба был в аренде в «Арсенале», ходили разговоры, что он может перейти в «Ростов», как раз к Валере. Помню, спрашивала: возможно такое, что он к тебе придет? Валера говорил: да, он хороший футболист, способен помочь. При чем тут личное? Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба», — сказала Дарья.