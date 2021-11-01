Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал непопадание полузащитника Дениса Глушакова в окончательный список футболистов сборной России на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«К сожалению, Валерий Георгиевич решил, что после травмы Денис не сможет выкладываться на 120 процентов. Такое решение было достаточно прогнозируемым. Денису тяжело после пропущенных двух туров выйти на прежний уровень, нужно еще пару матчей. Я думаю, что он будет прогрессировать. В весенней паузе мы увидим его в составе сборной», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков высказался о вызове голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

«Илья стабильно прогрессирует от матча к матчу на протяжении двух сезонов. У меня не вызывает никакого удивления его появление в составе сборной. Мы еще в августе об этом говорили. В ближайшее время он займет место основного вратаря сборной. Стабильность, которую он демонстрирует, показывают 1-2 вратаря в лиге. Может быть, и нет таких вратарей», — добавил Терюшков.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).