Писарев: «У Смолова коронавирус? У меня нет такой информации»

Тренер сборной России Николай Писарев отметил, что не владеет информацией по поводу нападающего «Локомотива» Федоро Смолова.

«Думаю, Смолов и Заболотный восстановятся. У Смолова коронавирус? У меня нет такой информации. Джанаев? Не знаю», — сказал Писарев.

Ранее сообщалось, что Смолов не полетел с командой на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» из-за того, что сдал сомнительный тест на коронавирус.

Напомним, 11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром в матче группы H отбора чемпионата мира-2022.

Команда Валерия Карпина с 19 очками лидирует в своей группе. Хорватия (17) располагается на второй строчке.