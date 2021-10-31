Писарев: «У Смолова коронавирус? У меня нет такой информации»
Тренер сборной России Николай Писарев отметил, что не владеет информацией по поводу нападающего «Локомотива» Федоро Смолова.
«Думаю, Смолов и Заболотный восстановятся. У Смолова коронавирус? У меня нет такой информации. Джанаев? Не знаю», — сказал Писарев.
Ранее сообщалось, что Смолов не полетел с командой на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» из-за того, что сдал сомнительный тест на коронавирус.
Напомним, 11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром в матче группы H отбора чемпионата мира-2022.
Команда Валерия Карпина с 19 очками лидирует в своей группе. Хорватия (17) располагается на второй строчке.
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