Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Глава «Уфы» о невызове Агаларова: «Гамид усилил бы добрую половину команд мирового футбола»

В «Уфе» прокомментировали невызов Агаларова в сборную России на матч против Кипра и Хорватии
14:18
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа»
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа»
Теги:

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» прокомментировал отсутсвие в составе сборной России нападающего башкирцев Гамида Агаларова.

«Даже не надо быть крупным футбольным специалистом, чтобы посмотреть в таблицу бомбардиров и понять, кто является лучшим нападающим нашей страны. Никто не сомневается в компетентности нашего тренерского штаба, поэтому я рассматриваю это решение исключительно в какой-то тактической плоскости. Видимо, будет какая-то другая игра, потому что Гамид забивает из своих полутора моментов — два гола. Думаю, усилил бы сейчас добрую половину команд мирового футбола. Будем ждать, когда тактические схемы сборной позволят вписаться в них и нашему игроку из футбольного клуба «Уфа», — сказал Мурзагулов.

Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
Читайте также
Кроссфит тренировка дома: польза и вред, эффективные упражнения
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
6
6
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры