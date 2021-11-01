Глава «Уфы» о невызове Агаларова: «Гамид усилил бы добрую половину команд мирового футбола»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» прокомментировал отсутсвие в составе сборной России нападающего башкирцев Гамида Агаларова.
«Даже не надо быть крупным футбольным специалистом, чтобы посмотреть в таблицу бомбардиров и понять, кто является лучшим нападающим нашей страны. Никто не сомневается в компетентности нашего тренерского штаба, поэтому я рассматриваю это решение исключительно в какой-то тактической плоскости. Видимо, будет какая-то другая игра, потому что Гамид забивает из своих полутора моментов — два гола. Думаю, усилил бы сейчас добрую половину команд мирового футбола. Будем ждать, когда тактические схемы сборной позволят вписаться в них и нашему игроку из футбольного клуба «Уфа», — сказал Мурзагулов.
Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю