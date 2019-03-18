Станислав Черчесов: "У Зобнина перелом сустава"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о травме руки полузащитника "Спартака" Романа Зобнина. Повреждение у хавбека диагностировано после воскресного матча 20-го тура РПЛ с "Зенитом". Сборная стартует в отборочном турнире Евро-2020 гостевыми встречами с Бельгией и Казахстаном (21 и 24 марта).

– Хотелось бы иметь больше времени?

– Мы ничего не хотим. Отталкиваемся от того, что есть. Мы максимально использовали время. Команда должна была собраться сегодня, но у кое-кого не получилось.

– Насколько команда готова?

– Пока не могу ответить. Я видел их слишком мало времени. Сегодня медицина даст свое заключение, мы будем знать. Все банально и ясно. К сожалению, не все у нас здоровые. У Зобнина перелом сустава. Сейчас будем делать лонгетку и будем смотреть, как он будет себя чувствовать.

– Насколько серьезно с Зобниным?

– Он заснул здоровым, проснулся с переломом. Он во время игры не заметил, стало известно только утром, когда проснулся. Поехал на обследование – там перелом. Вы помните, у Облякова была такая ситуация, он играл с лонгеткой. Рома боец, давайте мы дадим ему самому принять решение. Ему не мячи ловить.

– Кого видите основным нападающим?

– Я проблем никаких не вижу. Сейчас врачи скажут в каком кто состоянии. Игра не рядовая. Нужно уметь играть на том уровне, который нас ждет. (Александр Рогулев)