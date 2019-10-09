Станислав Черчесов: «Соболев? Два дня мало для выводов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил тренировки новичка команды, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

— Как вам Соболев?

— Два дня — это мало. Мы никогда не принимаем скоропалительным решений. Сегодня он прошел еще один тест на скоростные характеристики. Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван первый раз, не раскрывается сразу ни как личность, ни как футболист. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет судить. Время покажет, мы никого не торопим. (Александр Рогулев)

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