Станислав Черчесов: «Ситуация с Нойштедтером не удивляет, с Кузяевым был разговор»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью YouTube-каналу национальной команды высказался по поводу вызова на октябрьские матчи свободного агента Далера Кузяева. Хавбек вызывался в национальную команду и в сентябре, когда в составе присутствовал защитник Роман Нойштедтер, также остающийся без клуба.

— Вы вызвали на прошлый сбор Кузяева и Нойштедтера. Сейчас последнего в составе нет. Вас не удивляет, что Нойштедтер не востребован в чемпионате России, особенно с учетом лимита?

— Меня это не удивляет, я не знаю, есть ли переговоры с клубами или нет. Все упирается во много условий, которые я не знаю. Жаль, что у него нет клуба. Мы не стали вызывать его на этот сбор, ведь он не играл уже два месяца.

Что касается Кузяева, когда он вне сборной, мы не общаемся на эту тему. У нас состоялся разговор. Понятно, какая ситуация, через пару дней заканчиваются заявки в Лиге чемпионов. Мне тоже надо планировать: мало ли, куда ему надо будет улетать. У него были какие-то думы. Вчера услышали, что «Локомотив» согласовал какие-то вещи, но на этот вопрос он лучше ответит.