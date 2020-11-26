Рэпер Леван Горозия написал песню в поддержку Миранчуков и Чалова

Рэпер Леван Горозия записал композицию в поддержку футболистов сборной России братьев Миранчуков и Федора Чалова. Музыкант выложил в Instagram фрагмент трека с рефреном «я золотой актив».

Миранчуки и Чалов подверглись критике со стороны главного тренера Станислава Черчесова в недавнем интервью. Специалист назвал молодых футболистов «золотым активом, который пьет чай».

«В поддержку золотого актива Сборной России! Выпускать полную версию?» — спросил Горозия в Instagram.

Видео прокомментировали Алексей и Антон Миранчуки. Первый написал «eat it up» (можно перевести как «классно»), второй — «liiitty» («супер») и добавил несколько эмодзи огня.

В ноябре сборная России под руководством Черчесова сыграла вничью с Молдавиев в товарищеском матче (0:0), а затем уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций и не вышла в лигу A.