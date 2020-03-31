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Станислав Черчесов попросил болельщиков вести себя ответственно во время карантина

19:46
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса и призвал всех соблюдать меры предосторожности.

— Задача футбольной семьи — подавать пример простому болельщику, нашему любимому, чтобы вели себя ответственно, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Самодисциплина выходит на первый план. Мы — Россия, и россияне должны опять показать всему миру, что мы можем справляться с любыми недугами. Пожалуйста, берегите себя, берегите родных, близких, соседей. Ну и дальних родственников тоже. Удачи. Мы верим!

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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