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Сегодня, 15:39

Селюк: «Вчера во время матча мне пришло хорошее название того, что сейчас происходит в сборной, — «Черкизон»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о футболистах, которые были вызваны в состав национальной команды России на ноябрьские товарищеские матчи.

«Вчера во время матча мне пришло хорошее название того, что сейчас происходит в сборной, — «Черкизон». Мало того, что там идет чистая витрина и продажа игроков, но еще и играют как раз теми, кто на «Черкизоне» примерно работал.

Самая большая проблема, что раньше люди, как только начинали заниматься футболом, мечтали попасть в сборную. Сегодня в кого ни плюнь, все уже играли в сборной. Теперь сыграть за сборную — уже не имеет никакого престижа. Там собрались уже все, кому не лень. Мне кажется, что футболисты приезжают с таким настроением, что им вообще пофиг. Это говорит о том, что престижность сборной упала ниже плинтуса.

Я знаю Осипенко, он хороший парень, и не могу сказать, что он нулевой, но в прошлом году «Ростов» пропустил больше всех мячей. Осипенко — это не игрок сборной, я извиняюсь. Литвинов все время выступает. С чего он выступает? Он звезда или что? Сразу видно, Герман Ткаченко где-то сзади просвечивается. Опять же сколько дифирамбов пели Сычевому, и что? Я бы выделил, может, Соболева и Пиняева, у которого хоть юношеский задор есть. Вся команда пешком ходит", — приводит «Спорт День за Днем» слова Селюка.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: против команд Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/selyuk-sbornaya-rossii-prevratilas-v-cherkizon-

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Сборная России по футболу
Дмитрий Селюк
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