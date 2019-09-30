Состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Кипром

Стал известен состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра. Первый вызов в национальную команду получили Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал на сборы 25 футболистов. Подготовку к матчам игроки начнут 6 октября в Новогорске.

Вратари: Маринату Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

Сообщается, что в списке футболистов возможны изменения. График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино. После 6 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 15 очками из 18 возможных.

Состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ2020 против Шотландии и Кипра!

Билеты на встречу с Шотландией можно купить на сайте https://t.co/AJcbKFSIMa ? pic.twitter.com/OoGQMCI69e — Сборная России (@TeamRussia) 30 сентября 2019 г.

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