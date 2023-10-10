Сорокин назвал странной отмену решения УЕФА по допуску россиян до соревнований

Глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил, что отмена исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) своего решения по допуску сборных России среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям является странной.

«Я удивлен сначала принятым решением, а потом отозванным. Это не в традициях УЕФА, и видеть все это очень странно. Довольно странное поведение, даже слов не можем найти. Первоначальное решение не удивляло — оно было правильным и вполне отвечающим интересам футбола и юных футболистов. И тем грустнее, что это потом повернулось вспять», — приводит слова Сорокина ТАСС.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.