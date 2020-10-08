Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за сборную России

Сборная России на своем поле уступила команде Швеции в товарищеском матче (1:2).

Единственный гол нашей команды на 90+2 минуте забил Александр Соболев, для которого этот матч стал первым в составе национальной сборной. 23-летний нападающий стал 12-м игроком в истории сборной России, которому удалось отлчичиться в дебютной игре. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки, отличавшиеся в своем первом матче за сборную России