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Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за сборную России

22:41
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Сборная России на своем поле уступила команде Швеции в товарищеском матче (1:2).

Единственный гол нашей команды на 90+2 минуте забил Александр Соболев, для которого этот матч стал первым в составе национальной сборной. 23-летний нападающий стал 12-м игроком в истории сборной России, которому удалось отлчичиться в дебютной игре. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки, отличавшиеся в своем первом матче за сборную России

Дата

Игрок

Турнир

Матч

Гол

16.08.1992

Дмитрий Попов

ТМ

Мексика — 2:0 (д)

66' (2:0

17.08.1994

Игорь Симутенков

ТМ

Австрия — 3:0 (г)

82' (3:0)

06.05.1995

Валерий Кечинов

ОЧЕ

Фареры — 3:0 (д)

53' (1:0)

06.05.1995

Мухсин Мухамадиев

ОЧЕ

Фареры — 3:0 (д)

80' (3:0)

30.04.1997

Сергей Гришин

ОЧМ

Люксембург — 3:0 (д)

55' (2:0)

18.11.1998

Олег Корнаухов

ТМ

Бразилия — 1:5 (г)

66' (1:4)

16.08.2006

Павел Погребняк

ТМ

Латвия — 1:0 (д)

90+3' (1:0)

14.11.2012

Федор Смолов

ТМ

США — 2:2 (д)

9' (1:0)

06.02.2013

Олег Шатов

ТМ

Исландия — 2:0 (г)

66' (2:0)

07.06.2015

Александр Головин

ТМ

Белоруссия — 4:2 (д)

77' (2:2)

07.06.2015

Алексей Миранчук

ТМ

Белоруссия — 4:2 (д)

83' (3:2)

08.10.2020

Александр Соболев

ТМ

Швеция — 1:2 (д)

90+2' (1:2)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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