Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за сборную России
Сборная России на своем поле уступила команде Швеции в товарищеском матче (1:2).
Единственный гол нашей команды на 90+2 минуте забил Александр Соболев, для которого этот матч стал первым в составе национальной сборной. 23-летний нападающий стал 12-м игроком в истории сборной России, которому удалось отлчичиться в дебютной игре. (Денис Аль-Юсифи)
Игроки, отличавшиеся в своем первом матче за сборную России
|
Дата
|
Игрок
|
Турнир
|
Матч
|
Гол
|
16.08.1992
|
Дмитрий Попов
|
ТМ
|
Мексика — 2:0 (д)
|
66' (2:0
|
17.08.1994
|
Игорь Симутенков
|
ТМ
|
Австрия — 3:0 (г)
|
82' (3:0)
|
06.05.1995
|
Валерий Кечинов
|
ОЧЕ
|
Фареры — 3:0 (д)
|
53' (1:0)
|
06.05.1995
|
Мухсин Мухамадиев
|
ОЧЕ
|
Фареры — 3:0 (д)
|
80' (3:0)
|
30.04.1997
|
Сергей Гришин
|
ОЧМ
|
Люксембург — 3:0 (д)
|
55' (2:0)
|
18.11.1998
|
Олег Корнаухов
|
ТМ
|
Бразилия — 1:5 (г)
|
66' (1:4)
|
16.08.2006
|
Павел Погребняк
|
ТМ
|
Латвия — 1:0 (д)
|
90+3' (1:0)
|
14.11.2012
|
Федор Смолов
|
ТМ
|
США — 2:2 (д)
|
9' (1:0)
|
06.02.2013
|
Олег Шатов
|
ТМ
|
Исландия — 2:0 (г)
|
66' (2:0)
|
07.06.2015
|
Александр Головин
|
ТМ
|
Белоруссия — 4:2 (д)
|
77' (2:2)
|
07.06.2015
|
Алексей Миранчук
|
ТМ
|
Белоруссия — 4:2 (д)
|
83' (3:2)
|
08.10.2020
|
Александр Соболев
|
ТМ
|
Швеция — 1:2 (д)
|
90+2' (1:2)