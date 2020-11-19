Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» назвала причины неудачного выступления сборной России в Лиге наций. В среду Команда Станислава Черчесова разгромно уступила Сербии со счетом 0:5.

— Матч будет неудачным для сборной, играли мы плохо, — заявила Смородская «СЭ». — Тому есть много причин. Например, старые схемы игры, рассчитанные на «столба». Вместо Дзюбы поставили Заболотного — он не справился с задачей. Новую схему не придумали для игры с сербами. Все посыпалось. Плохой контроль мяча, плохой центр поля.

— Неудачная игра сборной в Лиге наций, третья корзина при отборе на чемпионате мира, поражение от Сербии — все это может привести к отставке Черчесова?

— Я не думаю, что эта неудача приведет к отставке Черчесова. Ни к чему она не приведет.

Играть со сложными соперниками — таковы правила УЕФА. Кто в какой корзине, тот с таким соперником и играет. А то, что мы еще не заслужили более привлекательной корзины — это факт на лицо.

— Мы же не из-за одного матча опустились на корзину ниже. Не смогли выиграть Молдову, проиграли два

— Товарищеская игра нигде не учитывается.

— Она дает какое-то количество очков в таблице коэффициентов УЕФА.

— Этими очками можно пренебречь на самом деле. Проблема в другом. Развитие футбола — не только игра, а еще и происходящее вокруг. У нас проблема с тренерами, проблема с игроками — нехватка среды, где произрастают талантливая молодежь и талантливые тренеры. Продолжается ситуация, когда только клубы воспитывают смену. То, что наши футболисты не уезжают зарубеж — показатель уровня.

— Многие говорят, что пора забыть об эйфории после чемпионата мира. Есть реалии, в которых мы живем сегодня.

— Я тоже так считаю. И сегодняшние реалии состоят в том, что многолетний жесткий лимит на иностранных игроков привел к отсутствию конкуренции для российских игроков. И они играют не так, как мы хотим, а так, как могут. Это последствия давних решений — не вчерашних. В 2012 году в чемпионате России играли звезды европейского футбола, которые тащили за собой футбол, а сейчас довольствуемся малым. (Константин Колмаков)