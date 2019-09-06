Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Шотландия — Россия: Робертсон и Мактоминэй сыграют с первых минут

20:21
Теги:

Стал известен стартовый состав сборной Шотландии на матч отборочного турнира Евро-2020 с Россией. С первых минут на поле появятся защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Малгрю, Л. Купер, Мактоминэй, Форрест, Макгинн, Макберни, Макгрегор, Фрейзер.

Матч Шотландия — Россия начнется в 21.45 по московскому времени.

Шотландия — Россия

Результаты опроса

проголосовало: 4419
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Шотландия - Россия?
Победой Шотландии
21.8%
Нулевой ничьей
7.3%
Результативной ничьей
24.3%
Победой России
46.7%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Прямой эфир
Прямой эфир