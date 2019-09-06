Шотландия — Россия: Робертсон и Мактоминэй сыграют с первых минут
20:21
Стал известен стартовый состав сборной Шотландии на матч отборочного турнира Евро-2020 с Россией. С первых минут на поле появятся защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй.
Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Малгрю, Л. Купер, Мактоминэй, Форрест, Макгинн, Макберни, Макгрегор, Фрейзер.
Матч Шотландия — Россия начнется в 21.45 по московскому времени.
Результаты опроса
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Шотландия - Россия?
Победой Шотландии
21.8%
Нулевой ничьей
7.3%
Результативной ничьей
24.3%
Победой России
46.7%
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