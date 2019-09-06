Стал известен стартовый состав сборной Шотландии на матч отборочного турнира Евро-2020 с Россией. С первых минут на поле появятся защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Малгрю, Л. Купер, Мактоминэй, Форрест, Макгинн, Макберни, Макгрегор, Фрейзер.

Матч Шотландия — Россия начнется в 21.45 по московскому времени.