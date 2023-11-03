Тарханов считает, что Головина и Миранчука нужно вызвать на игру с Кубой

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением о товарищеской игре национальной команды с Кубой.

«Интересный вариант, экзотическая страна, но не знаю, на каком уровне там футбол. Как бы то ни было, играть нужно с любым соперником, сейчас выбирать не приходится. Посмотрим, как наши ребята отнесутся к этому матчу. Головин и Миранчук? Думаю, все-таки вызвать их стоит, это лидеры сборной. Болельщики имеют право смотреть на лучших», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.