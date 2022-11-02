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Сегодня, 10:01

Семин считает, что сборной России будет сложно в матче против Таджикистана

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Таджикистан еще надо обыграть. Вы помните «Памир» из Душанбе? Вы помните, когда туда приезжали ЦСКА, «Локомотив»? Я думаю, что на стадионе в Душанбе, на котором будут полные трибуны, будет прекрасная футбольная атмосфера. Думаю, что нашей сборной будет достаточно сложно. Это хороший спарринг», — сказал Семин «СЭ».

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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Юрий Семин
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